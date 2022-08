«J’ai eu un rapport sexuel avec une fille. Est-ce que je dois me faire tester pour les infections sexuellement transmissibles (IST)?»

L’été est là avec toutes ses possibilités: terrasses ensoleillées, voyages, jolies rencontres … Qui dit rencontres dit parfois papillons dans le ventre mais parfois aussi IST sur la vulve. Mince, tu espérais certes ne pas rentrer seul·e·x ce soir mais tu n’imaginais pas ce plan à trois, voire à plus…

Arrive le lendemain, les hormones sont plus calmes (ou pas) et tu aimerais savoir où tu en es au niveau des IST. Très bonne idée! Pour info, les infections qui se transmettent le plus entre personnes ayant une vulve sont la mycose, le papillomavirus, la vaginose et la chlamydia*, donc des IST qui sont, pour la plupart, facilement traitables. Tu peux faire des dépistages chez ta ou ton gynécologue ou dans une des deux consultations en santé sexuelle spécifiques pour les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes à Genève ou à côté de Lausanne. Tu peux aussi te rendre dans un centre de conseils VIH-IST. C’est l’entretien avec une personne professionnelle de la santé sexuelle qui permettra de déterminer avec précision quels sont les dépistages recommandés dans ta situation. Cela dépendra notamment des derniers tests et contrôles gynéco que tu as faits. Sur ce, nous te souhaitons un tout bel été, avec beaucoup de plaisir et sans IST!

Liens :

L-Check près de Lausanne

Consultation en santé sexu-elle à Genève

Centres de conseils

Guide du safer sex des Klamydia’s

Camille Beziane, responsable de l’association les Klamydia’s

Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et directrice de SexopraxiS

* Enquête Santé FSF 2019