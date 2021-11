Moments de plaisir hivernal à Gstaad

Envie de changer d’air? Le paysage hivernal enneigé est garant de détente et permet au corps et à l’esprit de recharger leurs batteries. Sur les skis, lors d’une randonnée hivernale, en ski de fond ou au spa de l’hôtel: le calme de la nature, la variété des activités et la vaste palette d’offres culinaires font de Gstaad La Mecque des épicuriens.

La détente au cœur d’un paysage hivernal

La Destination Gstaad propose quelque 200 km de pistes parfaitement damées, loin du tourisme de masse. Il en va de même pour les activités hors ski: le réseau de sentiers de randonnée hivernale offre près de 185 km de balade. Les raquettes aux pieds, profitez d’une nature intacte et du silence d’un paysage hivernal féérique.

Une offre culinaire sur et à côté des pistes

Avec une centaine de restaurants, l’offre gastronomique est très polyvalente et saura satisfaire tous les gourmets, du simple carnotzet à fondue au menu gastronomique exclusif. Un total de 260 points Gault & Millau ont été attribués en 2021 à la destination lovée au cœur des Alpes bernoises. Cet hiver, la montagne locale de Gstaad, l’Eggli, sera le rendez-vous prisé des gourmets.

Avec sa cuisine exclusive, le nouveau restaurant de montagne dirigé par le chef étoilé Martin Bieri et l’«Eggli Lounge», qui vient d’ouvrir ses portes, proposent un repas de midi exquis, une fondue au fromage conviviale et des boissons, le tout à déguster face à un panorama unique.

Pays des merveilles hivernales

Avec le «sac à dos à fondue de Gstaad», profitez d’une fondue en pleine nature. Il suffit de réserver son sac à dos la veille dans une laiterie locale, le récupérer et chercher un endroit agréable!

Les vacances deviennent une véritable expérience, et ce, au-delà du sport et de la gastronomie: expositions, concerts et offres bien-être font de cette destination un «pays des merveilles hivernales» aux multiples facettes.



gstaad.ch/hiver

info@gstaad.ch

+41 (0)33 748 81 81