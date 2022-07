Vagin Pirate: Les Pépites de juillet

Angel Olsen

Big Time

Angel Olsen nous a offert un splendide 6e album le 3 juin dernier, Big Time. Et en effet ça sonne big dans les oreilles. Ce nouvel opus est une véritable célébration du désir queer sur fond de country, le tout enveloppé par la voix unique de la chanteuse américaine. Cet album a été composé en fin de pandémie, après une période très tumultueuse pour la chanteuse, son coming out, sa rupture avec la première femme partageant sa vie et le décès simultané de ses parents. On retrouvera donc dans cet album tout une série d’émotions, passant de la lourdeur à la légèreté, un voyage folk envoûtant. Même si Olsen nous embarque sur de la country très classique, elle sait se la réapproprier et la dépoussiérer pour en faire quelque chose de bien à elle, les chaudes soirées d’été seront donc idéales pour écouter ces dix titres.

Si vous en voulez pour les yeux aussi, le film Big Time vaut le détour, trente minutes de road movie à l’américaine, mêlant drames amoureux, familiaux et réconciliation, le tout avec une photographie remarquable. Petit bonus, on y aperçoit la personne qui partage sa vie actuellement Beau Thibodeaux.

Vagin Pirate a adoré la comm’ Instagram autour de la sortie de l’album.

Angel Olsen is coming out….with a new album june 3.

Angel Olsen’s Big Time. It’s not country…But it’s not not country! Nous ce qu’on en pense? BRAVO LES LESBIENNES!



Caxxianne

Hip-Hop caribéen

Caxxianne est une musicienne jamaïquaine installée à Berlin. Après une enfance bercée par la musique en Jamaïque, Caxxianne fait des études à la King University dans le Tennessee grâce à ses talents pour le basketball. Quelques années plus tard, elle s’installe en Allemagne puis finalement à Berlin où tout commence rpour elle niveau musical. En effet, à Berlin, Caxxianne trouve enfin un moyen d’exprimer sa poésie et cela se fera à travers le Hip Hop, elle n’aime pourtant pas que l’on assigne sa musique à un genre, elle aime être libre et qu’on se foute des catégories et des étiquettes. Ce qui importe le plus à Caxxianne, ce sont les messages qu’elle aime faire passer, son combat pour le droit des femmes et des personnes minorisées et le travail qu’elle accomplit en tant que femme racisée directrice d’entreprise en parallèle de sa musique.

Elle travaille actuellement sur un projet appelé The #Zodiac Mixtape. Un EP de trois chansons est sorti en début d’année représentant les signes du zodiaque de ce mois. De plus, nous avons eu le plaisir de découvrir son nouveau single il y a peu Four Twenty, en duo avec l’artiste Re‧decay, de quoi attendre la suite avec impatience.

Rina Sawayama

This Hell

On l’attendait depuis un moment, le nouveau single de Rina Sawayama est là et guess what: c’est une Pride Anthem de qualité et on va l’écouter tout l’été! This Hell est une célébration de l’amour et de l’amitié queer face aux extrémistes religieux qui rêvent de nous voir brûler en enfer. Rienaf, on se réjouit de brûler en enfer tous·tes·x ensemble si c’est sur de la bonne pop music country.

Rina Sawayama est une artiste nippo-britannique vivant à Londres. Vous l’avez peut-être déjà entendue cette année sur le dernier album de Charli XCX ou en duo avec Elton John. Mais avant ça, en 2020, elle a sorti son premier album SAWAYAMA, encensé par la critique mais hélas inéligible pour les prix musicaux britanniques, car Rina ne possède pas la nationalité anglaise. S’en est suivi un trending topic sur Twitter qui fera plier la British Phonographic Industry et rendra possible la nomination de Rina au Mercury Prize et au BRIT Awards et fera changer les règles de l’institution!



Anything’s Possible

Billy Porter

Billy Porter est plus connu pour être devant que derrière la caméra, mais cela pourrait bien changer! Porter nous offre dès le 22 juillet son premier film en tant que réalisateur. C’est une chouette histoire d’amour d’adolescence entre Kelsa, une lycéenne trans* et son premier petit copain, Khal.

Bon ok c’est sur Amazon (eurk) Prime mais bon, ça a l’air vachement feelgood, dans la lignée du super Heartstopper de Netflix. YES to happy queer teenage love story!