Attraction des astres: l’horoscope de l’été

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson de l’été: L’amour à la plage, Niagara

Tu as accumulé le stress depuis le début de l’année et tu te sens lessivé·e·x à l’approche des vacances. Trop de charge mentale. Les astres te suggèrent de décharger le surplus pour revenir à l’essentiel: toi-même. Le mal-être et les idées noires feront rapidement place aux plaisirs trop longtemps mis de côté. Boosté·e·x de bonnes ondes, poursuis sur cette lancée à la rentrée.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson de l’été: Summer Son, Texas

Derrière leurs lunettes noires, les astres sont éblouis par le soleil qui se reflète dans tes yeux. Cet état de grâce décuple ton énergie positive qui se poursuivra ces prochains mois. Né·e·x en été, la belle saison n’est pas ta préférée pour rien. Ton âme de battant·te·x se déploie en juillet et août se profile sous les meilleurs auspices: farniente et rencontres torrides. Voire plus si affinités.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson de l’été: Coquillages et crustacés, Brigitte Bardot

Tu l’as rêvée depuis longtemps, cette plage de sable fin en Toscane. Les astres te l’ordonnent fermement à l’unisson: «Vas-y, fonce!» Laisse derrière toi les to-do lists, les tracas et le WiFi et file oxygéner tes neurones dans les vagues. Tes sens ainsi titillés et choyés ne tarderont pas à te reconnecter avec cette créativité infinie qui te définit et que tu craignais de voir s’étioler.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson de l’été: Our Love, Donna Summer

Prêt·e·x à vivre un conte de fée? Oui, exactement ceux desquels on a appris à se méfier en découvrant que les histoires de princes et de princesses ne sont souvent qu’un ramassis de mensonges qui ne correspondent pas à la réalité. Il n’empêche, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise! Les astres présagent l’accélération d’un projet cher à ton cœur pour la rentrée.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson de l’été: Domino Dancing, Pet Shop Boys

L’heure est aux retrouvailles avec des personnes chères, égarées dans le tourbillon de la vie. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l’étoile du berger, les astres suivent ce rapprochement inattendu qui promet de déboucher sur de fortes émotions. En août, tu te laisses aller à la passion qui promet de dévorer ton corps, peut-être même ton cœur de midinette.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Summertime Sadness, Lana Del Rey

Tu resplendis en ce début d’été. La preuve, les compliments fusent de tous les côtés. Dans ce contexte propice à l’enivrement, tu démarres au quart de tour. Il suffit d’un regard, d’un geste ou d’une phrase pour que tu t’embrases. Les astres t’encouragent à vivre pleinement ces pulsions estivales mais te préviennent que ce mood sera suivi d’une grosse remise en question sur ta vie en août.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Get Up 10, Cardi B

Tu as beaucoup donné de toi-même en début d’année, normal que tu te sentes tiraillé·e·x entre les heures sup et ton envie de farniente. «Total reset, ton repos est bien mérité!», entonnent les astres. Pour autant, tu ne peux pas t’empêcher de gamberger à la rentrée. Ta nouvelle assurance te fait pousser des ailes et tu emportes tout le monde dans ta folie des grandeurs.

Verseau

21 janvier – 19 février

Ta chanson du mois: Sissy That Walk, RuPaul

Pendant qu’on prône la décroissance, une rentrée d’argent imprévue comble ce début d’été. Envie de flamber? «Dépense sans compter», suggèrent les astres. Les vaches maigres ça va un temps, l’envie de se faire plaisir ne compte pas pour des prunes. Il manquerait plus que tu culpabilises pour ça. Paré·e·x de tes nouveaux vêtements et accessoires de plage, tu déambuleras dans la rue comme sur un catwalk.

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Rome Wasn’t Built in a Day, Morcheeba

Le travail introspectif amorcé depuis quelque temps porte enfin ses fruits: ton été est placé sous le signe de l’harmonie. Toutefois, certaines relations s’annoncent grinçantes en juillet. Ton nouvel équilibre fait des envieux·e·s… Les astres te conseillent de ne prendre aucune décision à long terme durant cette période. Respire profondément et trace ton chemin sans sourciller.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Hung Up, Madonna

La discussion est amorcée autour d’une promotion importante pour toi. Mais cela prend plus de temps que prévu. Difficile dans ces conditions de partir en vacances le cœur léger. «Au bord de l’eau, les idées sont plus limpides», rassurent les astres. Ne néglige pas cet élément qui te permettra de surfer jusqu’à la rentrée pour le dénouement positif de cette situation!

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Almost Home, Mariah Carey

Certain·e·x·s le font au printemps, toi tu fais le grand ménage et mets de l’ordre dans tes dossiers en juillet. Les idées claires du mois d’août remplaceront ton sentiment d’étouffement en début d’été. Ton foyer sera central ces prochains mois, tu prépares ton nid douillet pour la suite. «Ce n’est pas une raison pour renoncer aux vacances», rappellent les astres.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Popcorn, Hot Butter

Ton ambition est au beau fixe, n’oublie pas de rester souple de caractère. «Tes projets d’avenir sont précis dans ton esprit, cela ne devrait pas t’empêcher d’accueillir les précieux conseils de tes proches», nuancent les astres. Sois rassuré·e·x, ton karma pulse au rythme de ton audace et de ta créativité cet été. Personne n’y restera insensible.