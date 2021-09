La tête dans les étoiles

Le signe du mois

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Money, Success, Fame, Glamour, Felix da Housecat

Rentrée triomphante pour toi, Vierge! En couple, tu es foudroyé·e·x par la passion: face à toi, iel n’a d’yeux que pour toi. Hors d’une relation fixe, le teint hâlé ramené des vacances te promet de torrides perspectives. Professionnellement, aie confiance en toi, ton instinct demeure ton indéfectible allié! Tu prends des risques, tu as bien raison, tu en récolteras les fruits dès l’automne.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Follow Me, Amanda Lear

Ouf, les vacances t’ont été bénéfiques: tes batteries rechargées à bloc, tu attaques cette rentrée à pleines dents. L’âme de leader·euse·x qui sommeille en toi n’attendait que ce répit estival pour se sortir de sa torpeur! Non seulement ton énergie positive sait convaincre tes collègues, tu donnes envie à tout le monde de te suivre. Fonce!

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: Let’s Talk About Sex, Salt-N-Pepa

Tu la sentais arriver, la voilà: ta révolution sexuelle! Tes sens exaltés t’emmènent vers de nouveaux terrains de jeux. Sois créatif·ve·x! Cette énergie féconde déborde sur tes autres projets. Ton souci du détail et ton goût pour les belles finitions te démarquent de la concurrence. Tu détectes les ondes négatives pour mieux les maintenir à distance, bravo. Du coup, le stress et les tensions ne passeront pas par toi.

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: Manchild, Neneh Cherry

Tu n’aimes pas avoir tort, d’accord. Relaxes-toi un peu, c’est pas si grave! Et ça t’évitera toutes ces embrouilles inutiles avec ton entourage et au boulot. Si tu continues, tes sautes d’humeur ne t’amèneront qu’à faire le vide autour de toi, et ce n’est pas ce que tu souhaites. À fleur de peau et terriblement irritable, trouve-toi une activité pour te défouler, tout ira bien.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: Successful, Drake & Trey Songz

Tu portes un regard lucide sur ton entourage, c’est sage. Il ne s’agit pas de se méfier de tout le monde, plutôt de recentrer tes objectifs pour mieux les atteindre. N’aie pas honte d’être ambitieux·se, ce n’est pas un défaut. À ce titre, tu risques bien de te voir confier une mission dans les hautes sphères qui ajoutera une ligne prestigieuse à ton CV. Gloire à toi!

Verseau

20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Free Your Mind, En Vogue

Marre de la routine? Fais tout péter, la vie est trop courte pour la vivre comme un poisson rouge dans un aquarium. Les astres veillent sur tes finances, c’est le moment de faire un bon investissement. Ose les placements, ne néglige aucune transaction, mais ne flambe pas trop. Ton moral se porte bien, ton corps aussi, qui se réjouit que tu reprennes les exercices physiques après le farniente de l’été.

Poisson

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: You Should See Me In A Crown, Billie Eilish

Tu fais preuve de grande diplomatie avec ton entourage. Évite de t’oublier toi-même à force de consoler les autres. Ton bien-être est ce qui compte le plus, ne perds pas trop de temps à rassurer tout le monde autour de toi, même si ta générosité désintéressée est une de tes plus grandes qualités! Au boulot, tes efforts acharnés pour atteindre le rythme de croisière paient enfin.

Bélier

21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: I Want To Break Free, Queen

Ne pas faire porter le poids des angoisses et des problèmes sur l’autre est une des clés de la réussite des relations, ne l’oublie pas et essaie d’appliquer! En couple ou pas, l’indépendance permet de respirer sans s’oublier soi-même. Au travail, il est temps de te décontracter pour mieux affronter les affaires courantes. Sortir de ta zone de confort te donnera le goût du risque. Le grand frisson!

Taureau

20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: I Had A King, Joni Mitchell

Tu excelles dans l’art de prolonger les vacances avec des petites bouffes et des weekends entre ami·e·x·s. Ne t’en prive pas, le plus longtemps possible. Tes ondes positives se reflètent sur ton entourage, qui te renvoie cette belle énergie au centuple. Professionnellement, ça sent la promo à plein nez, tu aurais tort de refuser, tu as toutes les compétences requises.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Burning Down the House, Talking Heads

On dit qu’il vaut mieux être seul·e·x que mal accompagné·e·x, ça semble évident. Pourtant il arrive qu’on se trompe dans la pratique. Tu as le flair, sers-t’en pour éviter la toxicité relationnelle. Frustré·e·x de voir ta créativité étouffée professionnellement, prends le large! Tu es prêt·e·x à commencer ta propre révolution, il n’en tient qu’à toi. Vas-y, tu peux le faire. D’autres y sont parvenu·e·x avant toi, leurs récits pourraient t’inspirer.

Cancer

21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Changes, David Bowie

Une rencontre pourrait bien te décider à tout plaquer pour partir à l’aventure… à l’étranger! Et ce départ pourrait bien correspondre avec une opportunité professionnelle dans laquelle tu te sentiras enfin stimulé·e·x intellectuellement à la hauteur de tes espérances. Côté moral, c’est les montagnes russes. Rassure-toi, il ne s’agit certainement que de l’effet de la rentrée.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Feeling Serene, Hale

L’attention que tu portes à ton entourage t’attire toutes les sympathies, ton magnétisme fait des merveilles. Et oui, ce sentiment de sérénité dans le ventre est bien réel, il est le fruit de ta voie vers l’équilibre intérieur. Ce serait vraiment dommage de tout foutre en l’air en dilapidant tes économies frénétiquement! Calme sur les dépenses.