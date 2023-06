F*cking humain·e·x·s

Dans cette chronique, je continue à discuter avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

Cher Julien, tu n’es pas plus humain que moi.

Sous les applaudissements, tu exprimes avec fougue: «La transidentité doit être éradiquée de la vie publique, complètement.» Tu prononces ces mots dans une course pour des bulletins de vote en ta faveur. Ces mots font partie de ta stratégie, de tes promesses politiques. Ils ne sont pas juste lancés dans un excès de haine en apercevant deux femmes trans déambuler dans ta rue. Non, tu y as mûrement réfléchi. Tu prononces ces mots avec un but précis: nous éradiquer.

À présent, un océan nous sépare. Je fais en sorte de fermer les yeux pour continuer à vivre sous mes latitudes dorées. Mais je ne peux pas. De pareils mots n’ont pas de latitudes attitrées. Julien, tu as attaqué toutes les personnes trans* de cette Terre. À travers tes mots, tu nous transformes en proie, en danger public. Tu es la concrétisation d’une polarisation des avis nous concernant. Tu nous as transformé·e·x·s en idéologie; tu as extrait notre humanité de nos corps.

Ni Julien, ni ton oncle, ni ta mère, ni toi qui me lis n’avez le droit d’avoir un avis sur les personnes trans*. Nous ne sommes pas un sujet de débat. Nous ne sommes pas un sujet de campagne politique. Nous sommes des f*cking humain·e·x·s, tout comme toi.