Gstaad: la destination où l’on ne peut qu’aimer l’hiver

Ne rêvez pas de contes d’hiver: vivez-les à Gstaad. Que vous souhaitiez skier, faire une randonnée hivernale, du ski de fond, des ballades en raquettes, de la luge ou plutôt vous détendre grâce à des moments de bien-être ou de dégustation: ses montagnes et forêts enneigées vous attendent.

«Plaisirs de la glisse et de la détente». Paysages idylliques, montagnes enneigées et vue panoramique à couper le souffle: quand la grisaille et le brouillard règnent un peu partout, rien de tel qu’une excursion en montagne pour prendre de la hauteur. Que ce soit pour un week-end wellness reposant ou pour un séjour actif de courte durée, la Destination Gstaad offre à chacun exactement ce qu’il lui faut.

Une agréable randonnée hivernale vous permettra de respirer l’air frais revigorant, d’écouter la nature et d’oublier rapidement le rythme effréné du quotidien. L’un des plus beaux itinéraires part de Schönried et passe par Grossi Vorschess pour atteindre le Rellerli.

La région saura vous ravir avec des randonnées à raquettes, une activité particulièrement attrayante. Ici, vous pourrez découvrir des paysages hivernaux fabuleusement intacts, laisser vos traces dans la poudreuse et être le témoin d’un silence absolu.

Autre possibilité: à partir du 25 décembre 2022, le village d’igloos est de retour avec ses murs de neiges sculptés, ses salons confortables et son bar de glace proposant une fondue au fromage de montagne local qui réchauffe les cœurs. Vivement conseillé: la fondue de la pleine lune.

En parlant de fondue, ce n’est pas pour rien que Gstaad est connue pour être une destination plaisir: les gourmets* trouveront ici une offre culinaire incroyable comprenant aussi bien des plats simples que des menus 5 étoiles raffinés. En effet, les quelque 100 restaurants de Gstaad valent le détour et proposent des plats allant de la cuisine japonaise à la cuisine suisse bien riche, en passant par l’indienne et l’italienne. Saviez-vous d’ailleurs qu’en 2022, 278 points Gault et Millau ont été attribués aux plus grands chefs de Gstaad?

Une montagne, de nombreuses possibilités

La montagne emblématique de Gstaad, l’Eggli offre un domaine skiable pour les amateurs de glisse, des chemins de randonnée pour se ressourcer, une piste de luge au cœur d’un décor féérique et une terrasse ensoleillée offrant un panorama majestueux. Ici, tous les amateurs d’hiver trouveront leur bonheur et pourront se réunir autour d’un délicieux repas de midi sur la grande terrasse ensoleillée ou pour prendre un verre en toute décontraction au bar raffiné. Il fait bon vivre à l’Eggli.

Et si vous souhaitez vous octroyer un temps de pause bienfaisant pour le corps et l’esprit, rendez-vous dans l’un des hôtels wellness de la région. Vous pourrez ainsi bien vous détendre et faire le plein d’énergie au sauna, au bain à remous ou lors d’un massage.

Une petite région aux grands trésors artistiques

A Gstaad, l’offre de la scène artistique est énorme. Du découpage traditionnel à la sculpture moderne, l’on expose ici des tableaux et des objets d’artistes de renom, venant du monde entier. Depuis 2017, la prestigieuse Maddox Gallery y a également trouvé sa place.

Découvrez tous les temps forts hivernaux de la Destination Gstaad sur gstaad.ch/hiver