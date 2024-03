Circoncision et plaisir

Il y a longtemps, j’ai subi une circoncision du prépuce. Maintenant, mon érection n’est plus

Il y a longtemps, j’ai subi une circoncision du prépuce. Maintenant, mon érection n’est plus aussi rigide qu’avant. Est-il possible qu’il y ait un lien entre la circoncision et la rigidité du pénis?

Simon (27 ans)

Cher Simon,

Une étude a montré que l’intervention de circoncision peut entraîner la perte de ce que l’on appelle les terminaisons nerveuses, c’est-à-dire les connexions entre les nerfs dans la peau. Cela peut entraîner une diminution de la sensation de plaisir, ce qui peut à son tour avoir des répercussions sur l’érection.

L’équipe de recherche rapporte également qu’un homme sur deux ressent moins de plaisir lors de la masturbation après la circoncision. L’impact réel de la circoncision sur la vie sexuelle est toutefois controversé. En effet, d’autres études n’ont montré aucune différence significative de plaisir avant et après une circoncision. Tous les participants ont évalué de la même manière les contacts et les impulsions telles que la douleur. Cela signifierait donc qu’une circoncision n’a pas d’influence significative sur les sensations sexuelles. Il existe une multitude de causes possibles aux troubles de l’érection. Le mieux est d’en parler à un·x·e médecin qui pourra explorer les causes éventuelles avec toi et le cas échéant prescrire un traitement. Attention, les traitements contre les troubles de l’érection peuvent interagir avec d’autres substances notamment psychoactives comme les poppers.