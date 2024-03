Ces potes qui adorent dénigrer autrui

Pour moi, le respect est très important. Mais mes amis gays s’expriment parfois de manière

Pour moi, le respect est très important. Mais mes amis gays s’expriment parfois de manière négative envers d’autres personnes qui ne correspondent pas à leur vision du monde. Cela me pèse beaucoup. Comment dois-je gérer cela?

Jean-Paul (33 ans)

Cher Jean-Paul,

Je peux imaginer que les propos de tes amis gays te posent problème. Mais le respect envers les autres n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle. Cela présuppose plutôt de voir plus loin que le bout de son nez et de pouvoir se mettre à la place des autres, donc d’être empathique. L’important est que tu suives la voie que tu penses être la bonne, indépendamment de ce que tes amis disent ou pensent. Tu sembles t’en tenir à la devise «vivre et laisser vivre». C’est une bonne philosophie de vie et rien n’empêche de la conserver. Tu peux très bien l’utiliser comme argument principal dans les discussions. Celui qui attend du respect devrait en avoir vis-à-vis des autres.

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas même parmi les personnes qui sont elles-mêmes stigmatisées. Les personnes qui appartiennent à une minorité et qui, de ce fait, sont peut-être complexées, cherchent parfois des personnes qu’elles peuvent soi-disant regarder de haut et les dénigrent afin de se sentir mieux pendant un court laps de temps. Si l’attitude de tes amis te dérange, parle avec eux. Prends position et défends ton point de vue. Si tu constates que tu ne peux pas aller plus loin, tu as deux possibilités. Tu peux éviter le sujet à l’avenir ou envisager de prendre tes distances avec ces amis. Cette dernière solution serait particulièrement indiquée si fréquenter ces amis ne te fait pas de bien.