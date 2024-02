Comment va la santé? C’est reparti pour l’enquête EMIS!

2010, 2017... et voilà 2024! Pour la troisième fois, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, en collaboration avec divers instituts scientifiques et organisations nationales, lance son enquête EMIS.

La Suisse, notamment à travers l’Aide suisse contre le Sida et Dr.Gay, est partie prenante de ce programme depuis ses débuts. Plus grande enquête du genre, elle interroge la réalité des vécus des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (les fameux «HSH» du jargon sanitaire) et pour la première fois celle des personnes trans et/ou non binaires. Santé sociale, psychique et sexuelle; consommations; discriminations et violences… les résultats permettront d’orienter la prévention et les offres afin de répondre aux réels besoins des communautés.

Initialement lancée à l’échelle du continent, cette enquête en ligne s’étend à présent à plusieurs autres pays du monde. Les réponses au questionnaire sont, bien entendu, absolument anonymes. Ses auteur·ice·s n’ont pas pour ambition de brosser un portrait unique des communautés, mais davantage de définir des nuances et différences selon les régions, les générations etc. Un outil précieux autant pour les pouvoirs publics que pour les sociétés civiles, dans la mise au point de politiques efficaces à l’égard des HSH et des personnes trans et/ou non binaires.

Répondez au questionnaire sur www.drgay.ch/emis