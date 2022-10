Les vaccins contre la variole du singe débarquent en novembre

Mieux vaut tard que jamais… L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé aujourd’hui la signature du contrat pour 40’000 doses de vaccin contre le monkeypox/variole du singe. Elles devraient arriver au début du mois prochain, avant leur distribution par la Pharmacie de l’armée.

L’administration des vaccins est du ressort des cantons, qui ont ouvert des listes d’attente destinées en priorité aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ainsi qu’aux personnes trans* multipartenaires, notamment.

Ralentissement

Depuis l’apparition de la maladie en mai, plus de 500 cas ont été signalés en Suisse. Vaud et Genève sont les cantons les plus touchés. L’épidémie de monkeypox/variole du singe a toutefois fortement ralenti, tombant à une poignée de cas par semaine. Cette évolution se constate dans toute l’Europe, où plusieurs pays ont mis en place des campagnes de vaccination dès juillet. Selon l’OMS, la plupart des infections sont désormais enregistrées en Amérique latine.