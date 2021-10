Les connaissances au service de la qualité de vie

Savoir exactement ce qu’est le VIH, en quoi consistent les derniers traitements et ce que cela signifie pour ta vie, t’octroient une sécurité fondamentale. Ces connaissances t’enlèvent non seulement des craintes éventuelles quant à la manière de gérer le virus, mais peuvent aussi t’offrir de la stabilité en ce qui concerne ton propre avenir. Avec les connaissances appropriées, tu seras en mesure de voir la situation dans son ensemble: même si le VIH restera probablement toujours une partie de toi-même, ta vie pourra malgré cela être longue et heureuse: tu peux travailler, voyager ou fonder une famille, et ce, comme tout le monde.

À mesure que les connaissances augmentent,

la stigmatisation recule

Des connaissances solides sont également nécessaires pour avoir une certaine stabilité dans des situations où tu révèles à d’autres ton propre statut VIH. Si tu te sens bien informé(é) et que tu gagnes ainsi en assurance, il te sera plus facile d’avoir les bonnes réponses à d’éventuelles questions. Tu pourras ainsi – si tant est que tu le souhaites – parler nettement plus facilement du VIH à autrui et de ce que ça implique dans la vie moderne. Tu contribueras ainsi à lutter contre de possibles préjugés. Car la raison de ces préjugés est souvent le manque de connaissances.

Avoir des connaissances sur le VIH a également un effet très bénéfique sur ta vie sexuelle: si tu es par exemple bien informé(e) quant à la non transmissibilité du VIH sous traitement efficace (1,2), tu auras plus d’assurance avec tes partenaires sexuel-le-s, ce qui contribue à une vie sexuelle épanouie.

Conçois ton traitement en fonction

des connaissances les plus récentes

Un traitement du VIH a une influence déterminante sur la qualité de vie à long terme. Il est donc extrêmement important de se demander de façon critique si le traitement actuel te convient toujours, si tu te sens vraiment bien avec ce traitement ou si tu t’es simplement fait une raison. Quel traitement suis-tu au juste? Tes conditions de vie ont changé et ce qui te convenait avant n’est peut-être plus adapté aujourd’hui? Quelles sont les autres options?

T’informer et avoir une conversation ouverte avec ton médecin peut contribuer fortement à ta qualité de vie. Cela vous permet à tous deux de choisir ensemble le traitement le mieux adapté à ton mode de vie.



– LUTTER ENSEMBLE CONTRE LE VIH Si tu vis avec le VIH, il est important que tu saches où tu en es, quelles possibilités s’offrent à toi et comment tu peux vivre en accord avec tes convictions. Sur la plateforme LiVLife de ViiV Healthcare, tu trouveras beaucoup d’informations qui peuvent t’aider. LiVLife a été développée par et avec des personnes vivant avec le VIH et s’appuie sur les résultats des recherches et l’expérience de la communauté VIH – dont des personnes qui aiment raconter leur histoire. Outre l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, l’accent est mis tout particulièrement sur la lutte contre la stigmatisation.