Alléger le fardeau, retrouver la joie de vivre

Sponsored by

Un diagnostic positif du VIH influence ta vie quotidienne, mais de nos jours, ce n’est plus une raison pour renoncer aux relations, à la sexualité ou à la qualité de vie. L’important est de bénéficier d’un bon conseil et d’un traitement sur mesure.

La plupart des gens ont en tête une image dépassée du VIH. À ce jour, tant de choses ont été réalisées, surtout sur le plan médical, pour que tu puisses vivre longtemps et en bonne santé, même avec le virus.

Mon test est positif – et maintenant?

Tu viens de passer un test qui s’est révélé positif? Prends ensuite le temps d’accepter ce diagnostic. Il est important que tu t’informes et débutes ton traitement. Il existe de nombreuses façons de t’informer sur le VIH et d’obtenir de l’aide, par exemple auprès de l’Aide suisse contre le sida ou d’un autre centre de conseil ¹. Des personnes elles-mêmes séropositives y travaillent et peuvent t’épauler grâce à leur expérience.

Débuter le traitement

Si le résultat du test est positif, on te conseillera probablement de commencer le traitement immédiatement. Des études ont montré que cela pouvait avoir un effet bénéfique sur le fait de vivre avec le VIH ².

Il est important que tu te sentes à l’aise avec ton médecin et que tu puisses parler ouvertement et honnêtement de tes préoccupations, de tes souhaits et de tes attentes. Parce que c’est le seul moyen de mettre au point le traitement qui te convient.

Gérer mon traitement – quelles sont les possibilités?

Les médicaments que tu prends pour lutter contre le VIH agissent de sorte que le virus ne puisse plus être détecté dans le sang et ne puisse donc plus être transmis. Cependant, les médicaments peuvent mettre ta vie quotidienne à rude épreuve et donc avoir un impact sur ta qualité de vie à long terme.

Malheureusement, il n’existe pas non plus de médicament universel apportant systématiquement les mêmes bienfaits à toutes les personnes atteintes du VIH. Chaque personne a des exigences et des attentes différentes à l’égard du traitement et ce qui fonctionne bien pour les autres ne te convient pas forcément.

C’est pourquoi il est important que tu fasses régulièrement le point sur ton traitement et sur ton bien-être. Qu’est-ce que tu prends au juste, tu le sais? Tes conditions de vie ont changé et ce qui te convenait avant n’est peut-être plus adapté maintenant?

Une fois que tu as trouvé le traitement qui te convient, tu peux te détendre et faire en sorte que le VIH impacte moins ta vie. Parles-en à ton médecin et à d’autres personnes – pour moins de VIH et plus de TOI!

Parle à ton médecin! 🥴 Signale impérativement à ton médecin tous les médicaments, compléments alimentaires ou suppléments vitaminiques que tu prends. Ces informations sont importantes pour éviter les interactions médicamenteuses. 🕒 Essaie de réfléchir à la façon dont la prise de médicaments s’intègre dans ton quotidien. 💊 Parle ouvertement de tes préoccupations et de ce que signifie le fait de prendre des médicaments à vie.

Fighting HIV Together Combattre le VIH ensemble

Si tu vis avec le VIH, il est important que tu saches où tu en es, quelles possibilités s’offrent à toi et comment tu peux vivre en accord avec tes convictions. Sur la plateforme LiVLife de ViiV Healthcare destinée à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le VIH, tu trouveras beaucoup d’informations qui peuvent t’aider.

LiVLife a été développée par et avec d’autres personnes séropositives et s’appuie sur les résultats actuels des recherches et l’expérience de la communauté VIH – dont des personnes qui aiment raconter leur histoire. Outre l’amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives, l’accent est mis tout particulièrement sur la lutte contre la stigmatisation.