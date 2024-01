Vous avez dit «asexuel·le·x»?

«Je me définis comme asexuel·le·x et j’aimerais trouver des personnes queer pour échanger à ce sujet»

Merci infiniment pour cette question qui nous permet de parler d’asexualité! Pour commencer, on vous propose une définition: l’asexualité est le fait de ressentir peu ou pas d’attirance sexuelle et/ou de ne pas souhaiter de relations sexuelles. Elle se distingue de l’aromantisme, qui est le fait de ne pas ressentir de sentiment amoureux et/ou de ne pas avoir envie d’une relation romantique. Il existe aussi d’autres attirances qui peuvent être platoniques, sensuelles, etc.

Dans une société qui a tendance à prôner la sexualité et le plaisir sexuel à tout prix et en tout lieu (on se réjouit de voir des panneaux publicitaires au Chalet-à-Gobet), il n’est pas forcément évident pour les personnes asexuelles de trouver leur place. Pourtant, la sexualité est aussi une construction sociale qui n’échappe pas aux normes. Peut-être qu’il vaudrait la peine, pour chacun·e·x d’entre nous de nous interroger sur nos sexualités (pas seulement un samedi soir sans électricité dans la Broye) et de réfléchir à ce qu’elles nous apportent: de la confiance, du plaisir, une connexion particulière à nous-mêmes ou aux autres, etc. Certaines personnes préfèrent manger une pizza plutôt que d’avoir du sexe, chacun·e·x ses goûts (pour la pizza aussi). Et sinon, on ne t’a pas oublié·e·x et tu trouveras les liens des groupes qui abordent ce sujet. Nous te souhaitons de beaux partages.

Camille Beziane, spécialiste en santé sexuelle, responsable de l’association les Klamydia’s

Aline Alzetta-Tatone, sexologue, co-fondatrice du Refuge-Neuchâtel