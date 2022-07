Santé

Épidémie de monkeypox en Suisse: Que faire? Comment se protéger?

Alors que l’épidémie se propage en Suisse comme dans le reste de l’Europe, faisons le point sur le monkeypox. Que faire si on a des symptômes? Si on est positif·ve·x ? On est cas contact?

Par Laure Dasinières