Violences et santé chez les jeunes LGBTIQ+ vaudois·e·x: une étude tire la sonnette d’alarme

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: Les jeunes femmes non-hétérosexuelles ont été quatre fois plus victimes d’agressions sexuelles durant les 30 derniers mois que les autres jeunes femmes. Les hommes ont, quant à eux, été quatre fois et demi plus la cible de harcèlement-intimidations durant la dernière année que leurs pairs hétérosexuels.

Par ailleurs, 15% des personnes trans* et non binaires interrogé·e·x·s rapportent avoir été victimes de différentes formes de harcèlement de manière hebdomadaire durant la dernière année (contre 9% chez les autres répondant·e·x·s).

Globalement, les jeunes LGBTIQ+ sont entre deux et trois fois plus nombreux∙ses·x que les autres répondant·e·x·s à rapporter être en mauvaise santé générale.

L’enquête, réalisée dans le canton de Vaud auprès de 1’817 jeunes en 2ème année de formation post-obligatoire, est accompagnée de vidéos qui permettent d’illustrer les violences vécues par les jeunes LGBTIQ+.

Tu t’interroges sur ton orientation affective et sexuelle et/ou ton identité de genre et tu aimerais en parler ?

Jeunes LGBTIQ+ ou en questionnement

Vogay, Ligne Accueil & Écoute

Juliane (elle) : 078 685 31 41

Vic (il) : 079 310 31 78

Raphaël (il): 076 301 05 20

ecoute@vogay.ch

Jeunes trans* et non binaires (-18 ans) ou en questionnement

Fondation Agnodice

079 855 78 42

info@agnodice.ch

Personnes trans* et non binaires (+ de 18 ans) ou en questionnement

Checkpoint PROFA

Pôle trans*

021 631 01 77

trans@profa.ch

021 631 01 76 (Accueil Checkpoint)

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur