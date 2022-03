Gai·e·x·s, gai·e·x·s, marions-les! Épisode 1 – Amandine et Sara

Lorsque je les rencontre en visio, Amandine et Sara sont posées toutes les deux sur leur lit. De temps en temps, un chien (elles en ont trois) ou un chat viennent régulièrement passer la tête. Fières de compter parmi les premiers couples LGBTIQ+ à se marier cette année, elles ont répondu avec enthousiasme à notre appel à témoin. Fières, oui. Et aussi heureuses de donner un visage à un couple de femmes, qu’elles estiment sous-représentées dans les médias.

Elles me racontent leur rencontre il y a six ans. «À cette époque, je fréquentais un homme marié. En même temps, j’étais inscrite sur Tinder. Par curiosité et par envie, j’avais coché la case «femme». J’ai eu un énorme feeling pour Amandine et par chance, ça a matché!», se souvient Sara. «On s’est rencontrées après 15 jours de discussion. Coup de foudre!» Sara met alors un gros coup de pression à son mec de l’époque: c’est décidé, s’il ne quitte pas sa femme, elle part avec Amandine. Il quitte alors sa femme et débarque chez elle… Ils vivent deux ans ensemble. Deux ans pendant lesquels Sara et Amandine se voient de temps en temps. Jusqu’au moment où Sara quitte son ami et s’installe directement chez Amandine. «C’était un pari risqué, on ne se connaissait presque pas!», s’amusent t-elles. Pari réussi puisqu’après quatre ans de vie commune, elles se marieront en juillet. C’est Amandine qui a demandé sa main à Sara. «On avait d’abord pensé à faire un partenariat et quand on a vu les résultats de la votation, on a décidé de se marier. Nous serons le premier couple homo à s’unir dans notre village.» Tout un symbole que les deux jeunes femmes sont ravies d’incarner. Quand Amandine a fait sa demande en mariage, Sara a pleuré. «J’ai appelé ma mère, tous mes potes!», raconte-t-elle. «Et pendant ce temps-là, je faisais de la détection de métaux sur la plage», se marre Amandine.

Pour elles, le mariage, c’est un «oui» pour la vie. C’est aussi une assurance au cas où il arrive quoique ce soit.

Parlons festivités. Sara, qui a déjà acheté sa robe, avait rêvé, petite, d’un mariage de princesse tunisienne. Ce sera un peu plus simple et sobre, dans un restaurant chic mais «sans chichi», entourées de leurs ami·e·x·s, de leurs parents et beaux-parents. «Tous nos proches sont très content·e·x·s pour nous», se réjouissent les deux amoureuses. Que leur souhaiter? «De la santé, des rires et du Martini», s’amusent-elles. Et peut-être aussi une maison à elles comme le souhaite Amandine.

Le 26 septembre 2021, les Suisse·sse·x·s se sont exprimé·e·s à 64.1% en faveur du mariage pour tous·te·x·s. Depuis seize ans, les couples gais pouvaient déjà nouer un pacte civil en Suisse. À partir du 1er juillet, ils pourront se marier. Le texte prévoit que les couples pourront également adopter un enfant sans lien de parenté et les couples de femmes pourront recourir à la procréation médicalement assistée (PMA), jusqu’à présent réservée aux couples hétérosexuels.