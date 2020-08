La Geneva Pride annule son Week-end des fiertés

La Pride 2020 restera donc virtuelle et symbolique à Genève. Le comité Geneva Pride a décidé d’annuler le Week-end des fiertés prévu du 10 au 13 septembre. Il s’agissait d’un format réduit de la Semaine et Marche des fiertés qui, elles, auraient dû se tenir entre le 27 juin et le 5 juillet. Dans un contexte de recrudescence du Covid-19 en Suisse et à Genève, les autorités cantonales n’ont pas autorisé l’événement, ce malgré l’élaboration d’un concept sanitaire solide.

«Geneva Pride comprend la situation et veut honorer sa responsabilité sociale, en protégeant son public et l’ensemble de la population», peut-on lire dans le communiqué du collectif. Celui-ci met toutefois en garde contre les «risques sociaux» des mesures de restrictions. «Pour les personnes LGBTIQ+, comme pour d’autres groupes minorisés et discriminés, la distance sociale et l’impossibilité de se rassembler constituent des facteurs aggravants d’invisibilisation, de violences, d’isolement, de dépression, voire de suicides.»

Programme alléchant

Le programme des quatre jours de festivités, qui devaient principalement avoir lieu sur l’île Rousseau, était pourtant fin prêt. Il comprenait performances artistiques, conférences, tables rondes et ateliers. Plusieurs rendez-vous festifs étaient aussi au menu, même s’ils avaient été mis en suspens par la fermeture des lieux nocturnes décidée par le Conseil d’État au moins jusqu’au 10 septembre.

«Nous remercions les artistes qui auraient dû se produire sur nos scènes et leur témoignons toute notre solidarité dans une période synonyme d’annulations en série et de précarité», ajoute la Geneva Pride.

Rendez-vous en juin 2021

En attendant la Geneva Pride 2021 (d’ores et déjà annoncée du 19 au 27 juin), le comité réfléchit à d’autres actions pour renforcer la visibilité LGBTIQ+ dans l’espace public. Au cours de l’été, elle avait imprimé des empreintes de pas et des slogans sur l’asphalte de la ville. L’appel aux dons et aux bénévoles est maintenu.