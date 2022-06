Tourisme: classement des destinations LGBTIQ+ les plus sûres pour voyager en 2022

Ce classement est basé sur une liste de critères relatifs à l’égalité et la sécurité des personnes queer: accès au mariage pour les personnes de même sexe, criminilisation des violences à l’encontre des personnes LGBTIQ+, taux de meurtre contre les personnes trans* pour en citer quelques-uns.

En queue de classement: le sultanat de Brunei, avec un score de -200 points. Plusieurs pays fréquemment visités par les touriste·x·s européen·ne·x·s en Afrique du Nord figurent également dans le bas du tableau, comme l’Algérie (-75 points), le Maroc (-89) et la Tunisie (-91).

Dans le top dix, on retrouve par exemple l’Espagne (341 points) out le Royaume-Uni (347 points). Selon ce classement, les trois destinations les plus sûres sont la Hollande, la Suède et la Canada, avec respectivement 374, 378 et 383 points.

En déroulant sur la page, vous pourrez également trouver 37 conseils rassemblés par quatre experts du tourisme LGBTIQ+. Une ressource fort utile à l’approche des vacances d’été.