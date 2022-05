La Fête du Slip bannie d’Instagram

«Instagram might be strong, but we’re stronger» [Instagram est peut-être fort, mais nous sommes plus fort·e·x·s]. Ces quelques mots ont peut-être inondé vos story Instagram dernièrement. En effet, à quelques jours du lancement de la dixième édition du festival qui se tiendra à Lausanne du 19 au 22 mai, le réseau social a supprimé le compte officiel de La Fête du Slip.

Valentina d’Avenia, directrice du festival, s’est confiée au Blick: «On ne nous a pas dit si notre profil avait été suspendu parce que nous avions enfreint des règles liées à la nudité ou si cette décision était motivée par d’autres raisons, comme une activité jugée inhabituelle». La tâche de promouvoir un programme qui explore entre autres l’amour, le désir, les sexualités et le genre semble en effet ardue sur un réseau social de plus en plus puritain.

Reste à rappeler que le festival aura bel et bien lieu, et que l’ensemble de sa programmation peut-être consultée sur le site officiel de ce dernier: lafeteduslip‧ch