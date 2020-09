Saunas et bordels toujours fermés: la pandémie a bon dos

Le tribunal administratif de Münster a tapé sur les doigts de l’alliance des chrétiens-démocrates et libéraux qui gouverne la Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle a jugé «disproportionnée» le maintien d’une interdiction complète des services liés au sexe dans la région, la plus peuplée d’Allemagne, alors que les autorités levaient d’autres restrictions, notamment celles touchant les fitness ou liées aux célébrations familiales.

Les travailleuses et travailleurs du sexe, les bordels, les saunas gay et les clubs de cruising peuvent donc théoriquement rouvrir, même s’ils restent dans un certain flou. C’est notamment le cas à Cologne, métropole qui comprend une importante scène LGBT. Un grand sauna gay de la ville, qui a dû refermer ses portes après une brève réouverture cet été, a porté plainte contre la municipalité.

Heures sombres

Les sections queer du SPD et de Die Linke est montée au créneau pour réclamer un dédommagement adéquat pour les établissements et indépendant·e·s «discriminés», rapporte Queer.de. Aux yeux du parti d’extrême gauche, la coalition au pouvoir a profité de la crise de la pandémie pour imposer sa «morale conservatrice». «La manière de traiter ces lieux rappelle fatalement les stratégies répressives de prévention contre le VIH dans les années 1980», allusion au politicien conservateur Peter Gauweiler, qui avait mené une croisade pour éradiquer saunas et bars gay de Munich, sous couvert de lutte contre sida.

Les saunas gays et cruising clubs ont rouvert un peu partout en Europe au cours de l’été, y compris dans les autres Länder allemands. La Suisse avait fait figure de pionnière en donnant son feu vert dès le 6 juin. Comme d’autres établissements publics, ils sont soumis à un protocole sanitaire strict, particulièrement pour le traçage d’éventuelles contaminations.