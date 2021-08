Bienne a renoué avec la Pride

Treize ans après avoir accueilli la marche des fiertés romandes, Bienne a vu défiler une nouvelle fois la Pride ce samedi, sous le slogan «One Family». Point d’orgue d’une semaine d’activités, environ 200 personnes ont arpenté le parcours, de la place de la gare de la gare à celle de l’Esplanade. Alessandro Wenger, un des organisateurs, s’est réjoui d’y croiser des militant·e·s venus de tout le pays. «C’est le signe qu’on doit garder une Pride ici dans les prochaines années, et pas seulement à Genève et à Zurich, parce qu’ici on est sur le röstigraben, où l’on peut connecter la Suisse alémanique et la Suisse francophone», a-t-il déclaré au micro de la RTS.