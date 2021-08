Deux «mini-Pride» à Zoug et Bienne

Qui a dit que les Pride étaient réservées aux capitales? En cet été (post-)pandémique, les initiatives se multiplient pour hisser le drapeau arc-en-ciel dans les régions périphériques. Après Coire, qui a célébré sa semaine des fiertés fin juin, c’est au tour de deux autres villes suisses de faire leur Pride en ce mois d’août. Zoug se vante d’organiser la plus petite du monde, autour du Galvanik, un centre culturel de la ville. «Cela vaut la peine d’encourager les jeunes queers à être visibles et de montrer que nous sommes une partie indispensable et responsable de notre société», explique Remo Hegglin, co-organisateur, à Zentral+. Rendez-vous le 21 août pour une journée d’activités et de festivités.

Dès le lendemain, et pour la semaine suivante, c’est Bienne qui allumera les feux. La Pride Biel/Bienne annonce plusieurs événements festifs, culturels et politiques, avant un défilé en ville le samedi 28 août, sous le slogan «One Family». Bref, deux excellents tours de chauffe avant les Marches des fiertés de Zurich, le 4 septembre, puis de Genève, le 11, et autant d’occasion de se mobiliser pour le «oui» au mariage civil pour tou·te·s le 26 septembre.