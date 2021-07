L-Check, la santé au féminin pluriel

Vaud se dote à son tour d’une structure vouée à la santé des femmes qui aiment les femmes (FSF). Sous l’égide de PROFA, le L-Check a été inauguré vendredi dans les locaux de la fondation, à Renens. Il propose – sur rendez-vous tous les jeudis après-midi – des consultations assurées par une infirmière-conseillère en santé sexuelle et une médecin. Au menu: dépistages (IST, cancers), contrôles gynécologiques, santé psychique et généralement toutes les thématiques en lien avec la santé et l’intimité. Le public visé ne se limite pas aux femmes lesbiennes, mais comprend «toute personne qui se sent concernée, indépendamment de son identité de genre ou de son orientation». En mars dernier, une initiative similaire avait été lancée à Checkpoint-Genève: une consultation FSF hebdomadaire était née de la collaboration entre les associations Lestime et Dialogai.