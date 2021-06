Coup d’envoi d’un été de mobilisations

À pile trois mois de la votation, le lancement de la campagne en faveur du «oui» au mariage civil pour tou·te·s n’est pas passé inaperçu, ce week-end. Des rassemblements étaient organisés dans plus de 20 villes à travers la Suisse. Côté romand, 300 personnes se sont retrouvées place de la Planta, à Sion, en présence de plusieurs élu·e·s, dont le conseiller d’État Mathias Reynard. «Dans tous les pays où ce droit est acquis, on constate une baisse de l’homophobie, une diminution des souffrances, une plus grande cohésion sociale», a rappelé le socialiste, cité par «Le Nouvelliste». À Fribourg, quelque 200 personnes ont marché entre la place Nova-Friburgo et la place Georges-Python. Discours et applaudissements ont aussi retenti à Bienne, Lausanne ou Neuchâtel, en marge de pique-niques et de fiançailles symboliques.

À Genève, le lancement de la campagne a été le point d’orge d’un week-end des fiertés, prélude à la Geneva Pride du 11 septembre. Quelque 500 personnes ont investi samedi la place des Nations, pour une série d’allocutions et de performances. Le lendemain, la toute première Pride Run de Suisse a été disputée par une centaine de participants, avant un grand pique-nique au Parc La Grange et une chasse aux trésors consacrée à l’histoire militante de la ville.