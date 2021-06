Agression homophobe et transphobe à Genève

Un groupe de quatre personne trans et gay a été pris à partie par une dizaine de jeunes, le 28 mai au soir dans le quartier genevois des Pâquis, rapporte Le Courrier (édition papier). «Ils m’ont demandé si j’étais un homme ou une femme, disant que je ne devrais pas exister», témoigne Daphné Villet, par ailleurs coprésidente de la Geneva Pride. Après les insultes, les coups sont tombés sur les quatre ami·e·s, dont l’un, frappé au sol, a été légèrement blessé. L’intervention de passant·e·s a fait rapidement filer les assaillants.

La jeune femme se dit «dégoûtée qu’au XXIe siècle, juste avant le mois des fiertés, des insultes et agressions homophobes et transphobes puissent avoir lieu, qui plus est dans une rue passante, éclairée et où il y a de la vidéosurveillance!» Une plainte devrait être déposée prochainement.