Oui, on pourra retourner au sauna dès le 31 mai!

Un petit pas de plus vers le retour à la normale… Après les assouplissements annoncés hier par le Conseil fédéral, les saunas et cruising clubs vont pouvoir rouvrir leurs portes dès lundi. Comme l’automne passé, le masque sera obligatoire quand les distances sociales ne peuvent être respectées, tout comme l’inscription à l’entrée à des fins de traçage. On se souvient que lors de la première vague, au printemps 2020, les établissements avaient pu rouvrir le 6 juin, relativement tôt après deux mois et demi de semi-confinement. Aucun foyer de contamination n’avait été signalé. En France, la date du 9 juin est annoncée pour la réouverture des saunas et cruising clubs.

À noter également que dans le même temps, le public LGBTQ+ suisse va renouer avec de nombreux bars et lieux de convivialité, qui rouvrent leurs espaces intérieurs dès lundi. C’est le cas du Nathan et du Déclic à Genève, et du GT’s/Backstage à Lausanne, entre autres. On ne pourra pas encore y danser, mais certaines animations devraient y être possibles, à en croire les indications officielles. Par ailleurs, les restrictions d’horaires sont levées.