Et si la Suisse cessait d’envoyer ses gardes au très homophobe Vatican?

«Les gays exigent le retrait de la garde suisse», peut-on lire en Une du «Matin Dimanche». Rien que ça! On est un peu surpris, car ni l’association nationale des lesbiennes LOS ni celle des gays PinkCross n’ont à ce jour publié un tel appel révolutionnaire à rompre avec une tradition vieille de cinq siècles.

C’est la directrice romande de Pink Cross, Muriel Waeger, qui est citée dans l’article. Elle réagit à la récente mise au point doctrinale du Saint-Siège sur l’homosexualité (un «péché») et le refus de bénir des couples de même sexe. Selon elle, Berne devrait «envoyer un message fort» de protestation en retirant la Garde suisse: les moyens de la Confédération ne devraient plus être mis «au service d’un pays qui ne garantit pas les mêmes droits à toutes les personnes.» Elle croit également savoir que certains gardes sont gays et s’inquiète de les voir «subir des discriminations».