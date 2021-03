Un duo à la tête du comité Mariage civil pour toutes et tous

Il y a du changement au sein du comité Mariage civil pour toutes et tous après la démission surprise de sa présidente, Salomé Zimmermann, annoncée pour la fin février. Sa décision avait été expliquée par des «tensions» entre ses fonctions de représentante de l’Organisation suisse des lesbiennes LOS et son rôle à la tête de la campagne. C’est un binôme qui la remplace, rapporte Mannschaft. Il est formé de Maria von Känel, directrice de la faîtière Familles arc-en-ciel, et de l’ancien conseiller national PLR Daniel Stolz. C’est le mois prochain que l’on devrait savoir si les opposants aux unions civiles égalitaires ont récolté les 50’000 signatures nécessaires à la tenue d’un référendum contre la loi adoptée par le Parlement en décembre dernier.