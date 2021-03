Covid, vaccin et VIH

Dans une vidéo réalisée par PVA-Genève, la Professeure Alexandra Calmy, responsable de la consultation VIH/sida aux Hôpitaux universitaires de Genève, répond aux questions des membres de l’association. En l’état des connaissances, les personnes en bonne santé qui vivent avec le VIH et qui prennent leur traitement ne semblent pas plus à risque de faire un Covid sévère, rappelle-t-elle d’emblée. La spécialiste est par ailleurs en train de mettre sur pied une étude sur l’efficacité de la vaccination auprès des personnes porteuses du VIH, notamment celles ayant développé un épisode de sida au cours de leur vie. «On est intéressés à savoir si ces personnes vont répondre au vaccin de la même manière que la population générale, et on aimerait aussi évaluer si la virémie VIH va rester indétectable avec la stimulation immunitaire liée au vaccin.» Elle rassure tout de même: «Même s’il y avait un petit impact, on n’est pas très inquiets.»