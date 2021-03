Les Grisons préparent leur propre «Pride»

En attendant le retour de la Gay Ski Week d’Arosa, prévu pour début 2022, le canton des Grisons se prépare à un nouvel événement LGBTQ+. Une semaine des fiertés aura lieu pour la première fois à Coire cet été. La Khur Pride se déroulera 21 au 28 juin sous la forme d’événements culturels et festifs, ainsi que de conférences. Le but est autant de réunir la petite communauté – qui dispose depuis le début de l’année d’un local dans la vieille-ville – que de dialoguer avec la population. «Il faut briser les préjugés et les clichés et aider à trouver un moyen de se fréquenter», explique Pascal Pajic, jeune élu local et porte-parole du projet, à la «Südostschweiz». Il imagine déjà une vraie marche des fiertés dans sa ville dès l’année suivante, une fois que les restrictions sanitaires seront levées.