Les combats de Lauren et Haley

Un coming-out vécu «sans gêne ni éclat» dans un sport d’équipe. C’est évidemment dans un team féminin que cela se passe. Arcinfo fait le double portrait des entraîneures Lauren Bertolacci et Haley Brightwell, en couple à la ville et en duo pour coacher le NUC, un des leaders du championnat suisse de volleyball. À Neuchâtel, l’Australienne et son assistante américaine se battent également pour la place des femmes dans l’encadrement du sport et pour l’inclusion en général. «Nous ne cachons pas qui nous sommes. Au sein de l’équipe, nous faisons en sorte d’inclure tout le monde, qu’importe leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur croyance… S’il y a un souci, nous en parlons directement.»

