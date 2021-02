Tiktokeurs queer agressés en marge d’un attroupement d’ados

Des centaines de jeunes réunis sur une place du centre-ville de Zurich, au mépris des règles sanitaires, pourchassés par la police: la nuit de samedi à dimanche a été chaude sur l’esplanade de Stadelhofen. Le «Tages-Anzeiger» rapporte qu’un groupe d’ados queer – également habitués de ces lieux de rassemblement sauvage – aurait été agressé en marge des incidents. «Un groupe d’une dizaine de jeunes nous ont vus et se sont mis à nous harceler. Ils nous connaissaient parce que nous sommes actifs sur TikTok», témoigne Vincenzo, 16 ans. Lui et ses amis ont tenté de fuir, mais ils ont été rattrapé et frappés. Mais pas question de se laisser intimider. «Je serai encore plus fier d’arpenter Stadelhofen, confie Vincenzo. Me cacher maintenant serait donner le mauvais signal.»