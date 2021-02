Enquête Panel Suisse LGBTIQ+: c’est reparti!

Pour la troisième année consécutive, une étude dirigée par deux chercheuses des universités de Lausanne et de Zurich s’intéresse au vécu des personnes LGBTIQ+ en Suisse (on avait parlé de l’édition 2020 ici). Le nouveau questionnaire en ligne, qui s’adresse à chacun·e·x quelles que soient son orientation sexuelle et son identité de genre, s’enrichit de questions sur les évolutions politiques en cours (loi contre les discriminations, mariage égalitaire), et sur les expériences vécues par les membres de la communauté pendant la pandémie.