On recommande chaudement, avec le magazine lyonnais «Hétéroclite», le numéro des «Pieds sur terre» diffusé cette semaine sur France Culture, et disponible en réécoute et en podcast. Clémence Allezard y retrace l’itinéraire d’Ali, premier homme enceint dont la paternité ait été reconnue en France, de sa transition à sa rencontre avec son conjoint François, de sa grossesse à la naissance de leur petite fille à la Transsernité des Lilas à Paris, et jusqu’à la reconnaissance, un peu absurde, par la justice. Vingt-huit minutes de témoignages denses et sacrément émouvants.

"Être enceint, c'était la plus folle expérience de ma vie. J'adorais mon gros cul, mes grosses cuisses, mes grosses jambes" : en accouchant, Ali est devenu la première personne trans à être reconnue parent à la naissance. @franceculture – @CAllezard 👇https://t.co/M45Z2myIAs — Les Pieds sur Terre (@Pieds_Sur_Terre) February 3, 2021