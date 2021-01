Les IST éclipsées par le Covid-19 Moins de rencontres sexuelles, plus d’hygiène, mais aussi moins de dépistages. L’année de pandémie a provoqué une baisse marquée des infections sexuellement transmissibles déclarées en Suisse, note la «NZZ am Sonntag». Selon les chiffres de l’OFSP, le nombre de cas de syphilis en 2020 a baissé d’un tiers, tandis que les infections au VIH sont passées de 430 à 283. La baisse est moins nette pour la gonorrhée, qui a chuté pendant le premier semi-confinement du printemps, avant un «rattrapage» dès le mois de mai.

Le Marais gay se meurt La fermeture prolongée des bars et boîtes est en passe de provoquer une hécatombe au sein des établissements LGBT du quartier du Marais à Paris. Selon une enquête de «Têtu», plusieurs bars craignent de ne «pouvoir tenir que quelques mois». C’est le cas de l’emblématique Le Tango, dont l’immeuble a été mis en vente. «En sortie de Covid, les liens humains vont être fondamentaux. On n’en peut plus du Netflix et Grindr!», réagit Hervé Latapie, son animateur. La Ville de Paris pourrait venir à la rescousse de l’établissement.

Début de la chasse aux signatures Le compte à rebours a commencé pour les promoteurs du référendum contre le mariage égalitaire. Sans surprise, ils ont choisi de cibler la question de la procréation assistée, comme le souligne l’intitulé du référendum: «Non aux dons de sperme pour les couples de même sexe». Le texte de loi ayant été publié le 31 décembre, le comité conservateur mené par l’UDF a en principe cent jours, soit jusqu’au 10 avril, pour obtenir les 50’000 signatures nécessaires à l’organisation d’une votation. De leur côté, des partisans du «oui» ont lancé un appel à la vigilance, rappelant les récoltes de paraphes abusives constatées lors de la campagne contre l’extension de la norme pénale, en 2019.