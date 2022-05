Il y a toujours une bonne raison de trinquer

L’été approche à grands pas et c’est le moment idéal pour inviter tes proches et tes ami(e)s à prendre un verre bien rafraîchissant! Et pour cela, on n’est jamais à court de raisons et de prétextes, car ce sont surtout les petites choses de la vie qui nous offrent l’occasion de trinquer.

La nature s’éveille à une vie nouvelle et nous aussi, êtres humains, nous nous laissons séduire par les premiers rayons chauds du soleil. Le printemps est une saison spéciale: nous avons envie de sortir, de retrouver des ami(e)s, la famille ou des collègues de travail, de faire la fête et tout simplement de profiter de la vie.

Nous avons actuellement beaucoup à rattraper en matière de contact social: après deux ans de pandémie, les agendas se sont à nouveau remplis assez rapidement de voyages, festivals, mariages et autres événements. L’apéro spontané est la solution parfaite en cas d’agenda surchargé car, soyons honnêtes, il y a toujours une bonne raison de faire la fête! Que tu souhaites inviter tes ami(e)s à la Pride Warm-up, célébrer le printemps ou simplement papoter.

My Home is my Apéro Castle!

Bien sûr, tu peux faire l’apéro dans un bar branché, dans un restaurant en rooftop, au café du coin ou dans le parc de la ville. Mais quel argument joue au juste en défaveur de ton propre balcon ou jardin? Après tout, il n’y a pas de meilleure preuve d’amitié qu’une invitation personnelle entre les quatre murs d’une personne que l’on apprécie. OK, si tu n’as pas encore fait le grand nettoyage de printemps, tu devrais peut-être d’abord t’en occuper, mais ensuite sache que ta maison peut se transformer en un parfait spot pour les apéros en ne suivant que quelques petites astuces. Il suffit de quelques petits détails pour que tes invités se sentent vraiment à l’aise:

Un apéro est aussi une merveilleuse occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi ne pas inviter les voisin(e)s du troisième étage? Ou bien recommander chaudement aux invité(e)s de venir accompagné(e)s: voilà comme naît une joyeuse bande éclectique et que se développent de nouveaux sujets de conversation. Tu peux aussi faire un test avec le nombre d’invité(e)s: un apéro en cercle restreint incite à des conversations plus sérieuses, tandis qu’une grande tablée avec de nombreux(euses) invité(e)s (inconnu(e)s) laisse plutôt la place à une ambiance de fête légère.

Drinks et Food – Marque des points avec du self-made

Avec les invitations spontanées, il ne reste pas beaucoup de temps pour les préparatifs. Les boissons et les amuse-gueules doivent également être prêts en un tournemain! Outre les chips, les olives marinées et les incontournables sticks salés, il existe également de nombreuses recettes qui se préparent en un rien de temps et qui ne nécessitent pas beaucoup d’ingrédients. Le baba ganoush, par exemple, est une purée libanaise très facile à réaliser qui est parfaite pour dipper avec du pain pita et des légumes crus. Pour ce faire, réduis en purée des moitiés d’aubergines cuites au four et dont tu auras ensuite retiré la peau, ajoute de la pâte de sésame, du jus de citron frais, du cumin, du sel et du poivre et assaisonne le tout avec un filet d’huile d’olive.

Notre conseil: une musique appropriée et quelques petits jeux festifs doivent aussi être de la partie! Youtube, Spotify et compagnie offrent une foule de play-lists qui conviennent à toutes les ambiances. Les jeux de société sont aussi une bonne alternative:

Une partie de «Twister» égal contorsions assurées: temps de jeu au gré des envies ou jusqu’à ce que les invités se retrouvent tous entremêlées sur le tapis de jeu

Dans le cadre du jeu «Chanter en glougloutant», les connaissances musicales des personnes présentes sont mises à l’épreuve. Notre conseil: ne jouez qu’avec de l’eau S.V.P.!

Dans «Deux vérités, un mensonge», chaque joueur(euse) fait trois déclarations à son propre sujet. Deux sont vraies, l’une est inventée. Les autres joueur(euse)s doivent découvrir laquelle des trois est un mensonge et apprendre ainsi à mieux connaître les invité(e)s!

Pas d’apéro sans trinquer

Que serait un apéritif printanier cosy sans une boisson rafraîchissante! Somersby est le compagnon idéal pour ces moments merveilleux en compagnie de tes ami(e)s et connaissances! Qu’importe ce qui t’attend, reste ouvert(e) optimiste. Alors, trinquons aux bons moments de la vie: à votre santé, cheers!