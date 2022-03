Six associations LGBTIQ+ attaquent Zemmour

Les associations Inter-LGBT, Stop Homophobie, SOS Homophobie, Mousse, Adheos et Quazar attaquent Éric Zemmour en justice suite à des propos dans son livre paru en septembre dernier. La phrase visée? «La déportation en France d’homosexuels en raison de leur orientation sexuelle, comme on dit aujourd’hui, est une légende».S’il existe de longue date une polémique sur la déportation des homosexuel·le·x·s durant la Seconde Guerre mondiale, la réalité historique avait été rétablie sous les présidents Chirac et Jospin et on estime qu’en France, au moins 500 hommes accusés d’homosexualité ont été arrêtés. Parmi eux, au moins 200 furent déportés pendant l’occupation allemande.

Les associations accusent Eric Zemmour d’avoir «falsifié l’histoire pour justifier ses positions homophobes», et soulignent que «c’est la première fois que des poursuites sont engagées contre les propos niant la réalité de la déportation des homosexuels pendant la Seconde guerre mondiale».

Pour rappel, Eric Zemmour a déjà été jugé, et relaxé en première instance, pour «contestation de crime contre l’humanité» : il a soutenu que le maréchal Pétain avait «sauvé» les Juifs français. Le procès en appel s’est tenu en janvier et la décision sera rendue après la présidentielle des 10 et 24 avril prochains.