Au Zoo de New York, un couple de manchots mâles vient d’avoir un petit

Elmer et Lima, deux manchots de Humboldt , se sont mis en couple cet automne pendant la saison des amours. Ils ont alors construit leur nid et défendu leur territoire. C’est un phénomène qui arrive assez souvent chez les manchots.De nombreux couples de même sexe se sont ainsi déjà formés dans des zoos à travers le monde.

S’il est connu que les tâches sont également partagées au sein des couples de sphéniscidés, il s’avère que les couples de manchots mâles ont la fibre paternelle et qu’ils savent bien s’occuper d’un œuf puis élever le petit.

« Les couples de manchots de même sexe montrent que l’idée de « famille » n’est pas spécifique à l’espèce et que dans de nombreux cas, les familles non traditionnelles font un excellent travail d’éducation des enfants.» explique Ted Fox,le directeur du Zoo.

Si Elmer et Lima ont pu fonder un foyer, c’est parce que les parents biologiques de leur poussin ont une fâcheuse tendance à casser leurs œufs. Les gardiens ont alors décidé de remplacer le dernier pondu par un œuf factice et ont confié le vrai au couple de futurs papas. Ceux-ci avaient pu démontrer leurs compétences à prendre soin d’un œuf et à la couver pendant toute la durée de l’incubation. Ils ont en effet fait un excellent travail en couvant à tour de rôle et le poussin est né le 1er janvier 2022 et est aujourd’hui en parfaite santé.

Elmer et Lima continuent d’en prendre soin avec amour. Et comme ils excellent dans leur rôle, ils redeviendront très certainement papas adoptifs l’année prochaine!