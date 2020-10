Historique: une ministre trans nommée au gouvernement belge

Le nouveau gouvernement belge d’Alexander De Croo, formé après 21 mois de crise politique, a été dévoilé cette semaine. Ce cabinet de coalition accueille l’écologiste Petra de Sutter, nommée ministre de la Fonction et des Entreprises publiques et vice-Première ministre.

La transidentité de cette gynécologue de renom, cheffe de l’unité de médecine reproductive à l’université de Gand, était déjà connue du public belge. Elle l’avait révélée quand elle avait accédé au Sénat, en 2014. «Depuis dix ans, je suis heureuse. Je ne me lève plus, je ne vais plus dormir avec la même idée dans la tête», avait-elle alors confié à SudInfo.

Parlementaire européenne

L’élue flamande de 57 ans siégeait jusqu’à présent au Parlement européen, où elle a notamment été rapporteure d’une résolution sur les droits de l’enfant dans le cadre de la gestation pour autrui.