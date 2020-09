Prêcheur homophobe accueilli avec une dance party improvisée

Un comité pas très catholique a accueilli le pasteur de rue David Lynn, lundi soir sur une plage de Vancouver. Ce prédicateur évangélique de Toronto, connu pour ses tapageuses diatribes antigay professées par haut-parleur, avait prévu de baptiser des fidèles dans l’océan. Il a dû se frayer un chemin dans une dance party improvisée, mise sur pied par des membres de la communauté LGBTQ+ locale.

Quelques dizaines de policiers ont fini par escorter Lynn jusqu’au bord de l’eau, sous un déluge de house, de disco, de sifflets et de cris, au milieu de militants arborant des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes. Quelques frictions ont eu lieu avec la police.

La scène quelque peu surréaliste illustre le ras-le-bol grandissant face aux prédicateurs de rue qui imposent leur discours de haine dans l’espace public à grands renforts de décibels. «Ces types peuvent s’installer à l’angle de Davie et Thurlow (le quartier gay de Vancouver, ndlr.) et hurler dans leurs mégaphones. Ils peuvent chanter leurs trucs homophobes et transphobes tandis qu’on est forcés d’écouter», s’est indigné Colin McKenna.

Photo by John Marshall of last night's events at Sunset Beach, where Vancouver police served as private bodyguards for Toronto hate preacher David Lynn.

It should be clear by now who the police actually serve and protect — and it ain't you and me! #DefundTheVPD #DefundThePolice pic.twitter.com/vXVtg2opQt

— UBC Students Against Bigotry (@ubc_students) September 1, 2020