Queer Gaies est une micro-entreprise créée en décembre 2019. Son but est de réunir les personnes lesbiennes, gays, transgenres, bisexuelles, asexuelles et queers de la région annécienne lors d’évènements sportifs, culturels, et festifs. Le QG a aussi comme fondement l’acceptation de tous et la lutte contre l’homophobie et les “phobies” de manière plus générale. Queer Gaies représente également les minorités et milite pour les droits de la communauté LGBTQIA+.

Public: lesbiennes gays trans*