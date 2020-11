Mardi 1.12.2020

@PVA – Genève

PVA-Genève, en compagnie de l’Église protestante de Genève et l’Antenne LGBTI du LAB, vous invitent à la traditionnelle Cérémonie interreligieuse, exceptionnellement organisée en live streaming. Prendre un moment de cette Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida pour nous aider à faire face à ce temps d’interrogation, d’insécurité et d’isolement. Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.