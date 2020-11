Transidentités en images

Vendredi 27.11.2020

Table ronde virtuelle du festival Filmar en América Latina consacrée aux représentations des corps des personnes transgenres dans notre société de l’image, où de multiples regards façonnent les perceptions collectives. Avec Alecs Recher (TGNS), Effie A. Nolasco C. (Groupe Trans de l’Association 360), Lana Cueto (magazine 360°) et Jorge Cadena à la modération (cinéaste colombien, diplômé de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève). Rendez-vous sur Facebook Live dès 18h30. Vos interventions et questions sont les bienvenues directement dans les commentaires du live!