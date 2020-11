Jeudi 19.11.2020

Le festival Les Créatives donne la parole aux travailleur·euse·x·s du sexe, qui se sont retrouvé·e·x·s dans des situations extrêmement précaires, ayant perdu leur salaire et parfois leur logement. À l’incertitude économique s’est ajoutée la peur de sortir et de risquer une amende voire une arrestation. Table ronde avec Yumie et Gigi, travailleuses du sexe, et Isabelle Boillat, coordinatrice d’Aspasie. À suivre en live (ou en différé) sur lescreatives.ch