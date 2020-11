Jeudi 19.11.2020

«L’adolescence: un temps de crise? Le droit, source de vulnérabilités et de résilience pour les jeunes LGBTIQ», nouvelle conférence du cycle «Les sexualités en temps de crise» avec Djemila Carron, Nesa Zimmermann, Vista Vida Eskandari, de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables. Les intervenantes prendront appui sur les études montrant en général les difficultés rencontrées pendant l’adolescence par les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Elles se référeront également aux premières données confirmant que ces difficultés ont été exacerbées en période de confinement dû à la pandémie de Covid-19. In fine, à l’aide d’exemples concrets tirés des recherches de la Law Clinic, elles s’interrogeront sur le rôle du droit, qui peut être une ressource pour les jeunes LGBTIQ, un outil de protection et d’émancipation, mais qui peut également renforcer des vulnérabilités existantes, voire en créer de nouvelles, notamment en temps de crise. À suivre live (ou en différé) via le site de l’Université de Genève/Fonds Maurice Chalumeau.