Vendredi 20.11.2020

À l’initiative du CRAQ, d’Asile LGBT et de l’Association 360, commémoration des victimes trans, intersexe et non-binaires de la violence. Venez revendiquer vos droits, visibiliser vos existences, vos oppressions, vos joies, vos peines, ici et partout dans le monde, et demander justice.

Rendez-vous avec masques, pancartes et bougies devant l’hôtel de ville de Genève.