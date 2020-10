Ivo Dimchev (live)

Vendredi 9.10.2020

Soirée d’ouverture du festival Everybody’s Perfect @Théâtre Les Salons; rue J.-F.-Bartholoni 6.

Ivo Dimchev est à lui seul un univers enchanteresque. Comédien, danseur, plasticien et activiste gay depuis plus de 20 ans, l’artiste bulgare charme d’abord par sa voix profonde et versatile. De la rock star à la prima donna en passant par une expression plus cendrée et intimiste, il délie un tour de chant sur des notes pop, rock et de musique classique. Le chanteur embrasse la scène avec l’attitude d’un cabarettiste, à la fois délicat et animal, léger et élégant. Son spectacle est aussi visuel, physique et teinté d’humour. Un show généreux, vibrant, émouvant et essentiellement queer!