Le mudac fête ses 20 ans

Samedi 3.10.2020

Avoir 20 ans en 2020, c’est pas tous les jours. C’est le cas du mudac, le Musée de design et d’arts appliqués contemporains, lové encore pendant quelque temps aux confins de la vieille ville de Lausanne, au pied de sa magistrale cathédrale. Vingt ans que ses expositions mettent en émois petits et grands amateurs de design, qui n’hésitent pas à venir de loin pour une visite au musée.

Sa dernière exposition, «Extraordinaire!», avait subi les affres du calendrier 2020, gouverné par l’affreux virus. Pour lui faire la nique et célébrer malgré tout, le musée convie tout le monde à son incroyable anniversaire dans les murs de la Maison Gaudard qui l’abrite.

Une dernière fête ensemble avant le grand chambardement et le déménagement dans son nouvel écrin à Plateforme 10, le nouveau quartiers des arts à côté de la gare. Rendez-vous en juin 2022 pour son inauguration officielle. En attendant, faisons la fête au mudac samedi 3 octobre. Au programme, des tonnes de surprises artistiques et musicales. Et en bonus, une salle dédiée à Plateforme 10 pour permettre au public de découvrir les prochaines étapes clés du projet et répondre à toutes les questions. AL