Mercredi 23.9.2020

Malgré le report du vote de la commission juridique du Conseil des États, le comité Mariage civil pour toutes et tous n’attend pas les bras croisés! Une petite action participative aura lieu sur le Bärenplatz à Berne ce mercredi matin. Une occasion pour apprendre à se connaître et pour rappeler aux parlementaires que nous attendons toujours! Plus d’infos et inscription sur mariage-oui.ch/action